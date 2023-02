Joshua Roy sera à Saint-Georges avec les Condors

Le Cégep Beauce-Appalaches rendra hommage aux hockeyeurs Condors de 20 ans finissants 2022-2023 ainsi qu’au plus récent Joueur de la semaine dans la LHJMQ, Joshua Roy, lors des deux prochaines parties prévues les 3 et 5 mars prochain.

Hommage aux finissants

C’est lors du match du vendredi 3 mars contre les VC de Laval que cinq joueurs de 20 ans du Cégep Beauce-Appalaches seront mis en valeur pour souligner leur travail exceptionnel sur la glace ainsi que leurs derniers coups de patin dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Il s’agit de Philip-Olivier Rochette #9, William Lepage #8, Mathieu Thibault #55, Justin Deblois #19 et Félix-Antoine Gosselin-Hamel #18.

La directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches tient à féliciter et à remercier ses étudiants-athlètes. « Que ce soit sur une patinoire ou sur le marché du travail, vous serez toujours des ambassadeurs de choix pour les Condors et pour le Cégep Beauce-Appalaches. »

De son côté, le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon, souligne l’implication et le dévouement de tous les parents des joueurs de l’équipe. « Vous avez su, grâce à votre altruisme, accompagner votre enfant à travers les nombreux sacrifices que requiert la pratique du hockey dans un contexte scolaire. Tout comme eux, vous méritez toutes nos félicitations. »

Hommage à Joshua Roy

L’athlète beauceron, Joshua Roy, sera de passage dans sa ville natale, à Saint-Georges, le dimanche 5 mars pour assister au match opposant les Condors aux Flames de Gatineau à 14 h 30 au centre sportif Lacroix-Dutil. À cette occasion, la formation soulignera l’incroyable parcours du joueur de 19 ans qui a remporté deux médailles d’or au Championnat du monde junior l’IIHF.

Celui que l’on qualifie comme un des espoirs les plus prometteurs du Canadien de Montréal sera disponible pour prendre des photos et signer des autographes entre les périodes.

L'ailier du Phœnix de Sherbrooke a remporté une première médaille d’or cet été avec équipe Canada junior et s’est illustré lors du plus récent championnat mondial de hockey junior en inscrivant 4 points au match de demi-finale contre les États-Unis. De plus, lors de la grande finale du tournoi contre la Tchéquie, il a permis à son équipe de mettre la main sur une 2e médaille d’or grâce à sa mention d’aide lors de la période de prolongation. Avec cette mention d’aide et une récolte de 19 points, le Georgien se retrouve au premier rang des pointeurs québécois dans l’histoire du Championnat mondial de hockey junior.

Reprise le 4 mars du match annulé le 17 février

Le match annulé en raison des conditions météorologiques du 17 février et opposant les Condors du Cégep Beauce-Appalaches au Phoenix de Montréal est reporté au samedi 4 mars à 19 h 30 sur la glace Manac du centre sportif Lacroix-Dutil.

Partisans et amateurs de hockey sont invités à venir encourager l’équipe beauceronne en portant les couleurs des Condors et en apportant des objets bruyants.

En vente au coût de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, les billets sont disponibles à la billetterie du centre sportif Lacroix-Dutil le soir du match ou en ligne.