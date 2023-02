Soccer: l’équipe U14F AA Ascalon est championne des séries LSQM

L’équipe U14F AA de l'Ascalon Saint-Georges a battu le Venturi de Saguenay en finale des séries de la Ligue de Soccer Québec-Métro (LSQM) ce samedi 25 février.

Les joueuses beauceronnes ont remporté le match sur le score de 2-1, en marquant le but victorieux en prolongation.

Le match a été intense du début à la fin, avec deux équipes démontrant un grand esprit de combativité et un engagement sans faille. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire, mais l’équipe Ascalon a continué de travailler sans relâche en se créant plusieurs opportunités de but. Les deux buts de Saint-Georges ont été inscrits par Léa-Maude Rousseau et Léa-Rose Busque. Cette dernière inscrivant le but victorieux.

L'organisation souligne particulièrement que l'équipe U14F AA Ascalon en était à sa première saison en championnat de niveau AA cet hiver. Les joueuses ont également réalisé un beau défi en remportant les séries finales du championnat A lors de l'été 2022, et directement par la suite, gagné les séries la saison suivante en niveau AA cet automne-hiver 22-23.

Cette victoire obtenue en finale clôture la saison automne-hiver pour l’Ascalon Saint-Georges U14 féminin et est le fruit d'un travail collectif acharné et d'un bel esprit d'équipe de la part de toutes les joueuses.

Les entraîneurs de l’équipe, Xavier Bouhy et Nadia Larivière, félicitent les joueuses pour ce succès en finale du championnat LSQM ainsi que pour leur parcours remarquable tout au long de la saison. Les Géorgiennes ont fait preuve d'une grande intensité et d'une détermination sans faille, en communiquant efficacement et en se soutenant mutuellement sur le terrain. Ce nouveau succès en championnat démontre la progression et le potentiel de cette jeune équipe.

Sur la photo d'équipe, en haut de gauche à droite : Nadia Larivière, Katryne Gonthier-Bernard, Claudia Carrier, Ève-Marie Drouin, Mathilde-Alexia Pelletier, Laurie Bourret, Léa-Maude Rousseau, Xavier Bouhy. En bas de gauche à droite : Alicya Grondin, Léa-Rose Busque, Juliette Parenteau, Clara Lessard, Emily Baron.