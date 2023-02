Le Cool FM tombe, mais se relève en beauté!

La seule fin de semaine de deux matchs sur la route de la saison, est maintenant chose faite pour le Cool FM.

L'équipe s'est d'abord pointée à Jonquière où elle a disputé un match défensif, mais n'a pas pu trouver le fond du filet dans une défaite de 3-0. Le lendemain, le trio VLT de Verret, Lacroix et Tifu a fait des flammèches, récoltant 13 points dans une éclatante victoire de 8-4.

Vendredi soir à Jonquière

En première période, les Marquis ont le vent dans les voiles et profitent de l'avantage numérique pour s'inscrire à la marque. Mathieu Brisebois prend un tir frappé qui touche l'intérieur du poteau en entre dans le filet. André Thibault et Hubert Poulin se livrent ensuite un solide combat où Poulin ressort fendu au sourcil.

En seconde période, seulement un but survient et il est encore du côté de Jonquière quand Louis-Philippe Denis ressort de derrière le filet et marque d'un tir du poignet. Le rififi commence à la mise en jeu suivante. Après s'être fait refuser par Hubert Poulin, Dave Hamel s'en prend à Olivier Dallaire, mais Hubert Poulin vient défendre son coéquipier et lâche les gants. Alors que l'altercation débute, Patrick Bordeleau saute comme 3e homme dans la bataille. Hamel et Poulin finissent par se relever et se livre un court combat. Hamel a une punition majeure et le Cool FM se défend à un homme en moins pendant 5 minutes. Durant ce temps, Jonquière ne lance jamais au filet pendant que Saint-Georges tire à 3 reprises.

Toujours en retard par 2 buts, le Cool FM se fait insistant en troisième période. Les Marquis parviennent finalement à inscrire un 3e but et la marque sera de 3-0 au final.

Les avantages numériques: Saint-Georges 0/2, Jonquière 1/3

Les tirs: Saint-Georges 28 (9-5-14), Jonquière 29 (11-9-9)

Les trois étoiles du relationniste:

1- Emile Samson JON (blanchissage)

2- Mathieu Brisebois JON (but gagnant)

3- Danick Gauthier JON (1b 1p)

Dimanche après-midi à Montcalm

Dès les premiers instants, le Cool FM ne se casse pas trop de bicycle et inscrit rapidement le premier but. Une rondelle envoyée au filet par Bruno-Carl Denis est redirigée par le roi du ''tip'' Maxime Lacroix. La rondelle passe par dessus le gardien Decelles et retombe derrière lui dans le but. À peine 5 minutes plus tard, Anthony Verret choisit la méthode simple et prend un tir du cercle de mise en jeu à la droite du gardien et marque son 14e de la saison. Les trois comparses, Verret Tifu Lacroix se remettent au travail quelques minutes plus tard quand Anthony Verret complète la passe de Tifu pour faire 3-0. Avec ce point, Verret bat son record personnel dans la LNAH. André Thibault fait ensuite pleuvoir les droites sur son opposant Luc Leclair dans un combat à sens unique. Les Bâtisseurs n'ont pas l'intention de baisser les bras facilement cependant. Samuel Hatto inscrit son premier dans la LNAH afin de ramener tout le monde aux vestiaires avec une marque de 3-1.

Les Bâtisseurs construisent là-dessus en 2e période avec un but rapide en tic-tac-toe que Marc-André Tourigny complète. En avantage numérique ensuite, les locaux créent l'égalité quand Marc-Olivier Mimar pousse une rondelle perdue dans le filet. Venu en relève à Guillaume Decelles, Étienne Marcoux cède finalement une première fois. Le souriant attaquant du Cool FM, Maxime Chagnon, du revers, envoie la rondelle là où grand-maman cache ses biscuits et redonne les devants à Saint-Georges pour terminer la période.

En troisième période, après 4min21sec, François Ouimet ramène tout le monde à la case départ quand, posté devant le filet, il complète le jeu de son équipe. 17 secondes plus tard, le but gagnant se marque et il est l'oeuvre du trio de l'heure dans la LNAH, le VLT, Verret Lacroix Tifu. Le premier tir vient du bâton d'Alexandre Roy, mais Maxime Lacroix est bien installé devant le gardien et marque sur le retour. Verret récolte une passe sur la séquence. Moins de deux minutes plus tard, Marc-Éric Bourque prend un tir d'un angle restreint qui frappe la barre transversale, sauf que Pierre-Luc Veillette est bien installé de l'autre côté pour compléter la manoeuvre et faire 6-4. En avantage numérique, le Cool FM vient planter le clou dans le cercueil des Bâtisseurs quand notre 21 national complète son tour du chapeau. Avec une marque de 7-4, Pierre-Luc Veillette profite du découragement des locaux pour marquer son 2e avec un tir frappé qui traverse le gardien Marcoux entre les jambières. Le Cool FM se sauve donc de St-Roch de L'Achigan avec un gain de 8-4.

Les avantages numériques: Saint-Georges 1/3, Montcalm 1/4

Les tirs: Saint-Georges 43 (10-15-18), Montcalm 28 (6-11-11)

Les trois étoiles du relationniste

1- Anthony Verret STG (3b 2p)

2- Maxime Lacroix STG (2b 3p)

3- Pierre-Luc Veillette STG (2b 2p)

Prochains matchs

Le Cool FM aura un 3e match sur la route consécutif ce vendredi alors que l'équipe sera du côté de Thetford pour affronter l'Assurancia à 20 h.

La formation de Serge Forcier sera de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce samedi 4 mars à 19 h 30, alors que les Marquis de Jonquière seront les visiteurs. Achetez vos billets d'avance au jachetemonbillet.com

Avec la collaboration de Samuel Busque, PDG des communications.