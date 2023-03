Le Junior A Beauce Mitsubishi est à une victoire de la demi-finale

En fin de semaine, le Junior A Beauce Mitsubishi débutait les séries au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Vendredi, le 24 février, l'équipe beauceronne affrontait Le Percotec de Coleraine.

Dès la 2e minute de jeu, Le Percotec surprend le Beauce Mitsubishi en prenant les devants 1 à 0. Quatre minutes plus tard, Olivier Bérubé vient créer l’égalité 1 à 1 avec l’aide de Thomas Larochelle. Mais avant la fin de la première période, Le Percotec reprend les devants et se dirige au vestiaire avec une avance de 2 à 1. Par la suite, l’attaque du Beauce Mitsubishi se met en marche. Frédérick Lefebvre, avec les aides de Marc-Antoine Doyon et Thomas, crée l’égalité en avantage numérique. Alexandre Auclair, avec l’aide de Frédérick Lefebvre, permet au Beauce Mitsubishi de prendre les devants 3 à 2 après deux périodes. Le Capitaine du Beauce Mitsubishi, Alexandre Auclair, revient en troisième avec les aides de Félix Labbé et Olivier Bérubé, et ferme les livres. Le Beauce Mitsubishi l’emporte 5 à 2.

Le lendemain, samedi 25 février, l’équipe se rendait à Coleraine pour la suite de la série.

Dans une partie plutôt robuste, les joueurs gardent leur focus. Justin Groleau s’échappe en fin de première période et fait bouger les cordages pour permettre au Beauce Mitsubishi de prendre les devants 1 à 0. Olivier Bérubé, avec l’aide de Félix Labbé, et Benjamin Nadeau en avantage numérique avec les aides de Xavier Veilleux et Louis-Philippe Sévigny, permettent de prendre les devants 3 à 0. Xavier Veilleux avec l’aide d’Olivier Girard, et Alexandre Auclair en avantage numérique avec l’aide de Xavier Veilleux rendent le match hors de portée et le Beauce Mitsubishi l’emporte finalement 5 à 2.

Ce vendredi soir, le 3 mars à 20 h 30, au Centre Sportif Lacroix-Dutil, glace Manac, les joueurs tenteront de mettre un terme à la série.