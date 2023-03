Snowboard cross: Eliot Grondin et sa coéquipière remportent la petite finale

Après une chute leur ayant potentiellement coûté une place pour la course ultime de l’épreuve mixte par équipe des mondiaux de snowboard cross, Eliot Grondin et sa coéquipière Audrey McManiman ont finalement remporté la petite finale aujourd'hui, à Bakouriani, en Géorgie.

Le duo québécois, réuni pour une toute première fois en compétition, a ainsi abouti en cinquième place du classement général.

Vainqueurs de leur vague des quarts de finale, le planchiste de Sainte-Marie et son binôme voyaient grand pour la suite de la journée. Dès l’étape suivante, Grondin, médaillé de bronze à cette épreuve aux Jeux olympiques de Pékin, s’est assuré de bien positionner sa coéquipière. Cette dernière s’est finalement élancée du troisième rang avec un léger retard de 0,16 seconde sur son opposante américaine, provisoirement en tête.

« Rien de trop dramatique comme écart », selon McManiman qui n’a pas raté de combler le déficit tôt dans la course. Grâce à un départ rapide et une bonne stratégie, Audrey est même parvenue à s’emparer des commandes un peu après la mi-parcours. Bien installée en tête, elle avait l’objectif d’atteindre le carré d’as bien en vue, mais une chute survenue à la sortie du sixième virage est venue anéantir tout espoir de podium.

La journée n’était cependant pas terminée pour les représentants de l'unifolié et ils se sont assurés de boucler leurs Championnats du monde en beauté lors de la petite finale. Rapides et tenaces, ils ont mené d’un bout à l’autre pour filer vers le cinquième échelon.

« C’était cool d’avoir la chance de faire ça ensemble pour une première fois. Audrey a eu une chute malheureuse, mais on a quand même fini en force et ça demeure une bonne journée overall », a indiqué Grondin.

Les mondiaux étant chose du passé pour les athlètes en snowboard cross, l’heure sera maintenant au repos pour Eliot Grondin qui s’était classé neuvième à l'épreuve individuelle de mercredi.

Les planchistes reprendront l’action dans le circuit de la Coupe du monde, dont la prochaine étape est prévue à Sierra Nevada, en Espagne, dans un peu plus d’une semaine. Ils seront ensuite de passage en Suisse avant de conclure leur saison à la maison, au Mont-Sainte-Anne, du 24 au 26 mars.