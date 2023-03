De nouveaux équipements de loisir adaptés disponibles au Centre Frameco

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a mis à disposition de nouveaux équipements adaptés pour les sports de glace au Centre Frameco, et ce, grâce à la contribution de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) et la grande collaboration de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches (ARLPH-CA).

« Grâce à ces équipements, même une personne avec un handicap, en convalescence, un grand-parent, avec des problèmes d’équilibre ou simplement non-initiée sur la glace pourra patiner aux côtés de sa famille, amis, collègues et voisins », a mentionné le maire Serge Vachon.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la Mesure de soutien aux centrales d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés de l'URLS-CA. L’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) a également participé à la sélection des équipements afin de bien répondre aux besoins de la clientèle.

Les équipements adaptés disponibles dès maintenant au Centre Frameco sont :

• Une lugiglace: la lugiglace permet aux personnes en chaise roulante, à l’aide d’un accompagnateur, de se déplacer sur la glace.

• Un déambulateur réglable : Le déambulateur réglable est un cadre métallique pourvu de poignées et d'embouts antidérapants sur les pieds, placé devant la personne pour l'aider à se déplacer. Ils sont réglables en hauteur pour s'adapter au mieux à la taille de la personne.

« La Ville est soucieuse d’améliorer la qualité de tous ses citoyens en proposant des infrastructures et des activités de loisir accessibles à tous. Nous travaillons également sur l’ajout d‘un module de jeu adapté dans l’un de nos parcs. Il nous fera plaisir de présenter cette nouveauté lorsque tout sera en place », d'ajouter André Lambert, directeur des loisirs.

Ces équipements sont disponibles dès maintenant et gratuitement, lors des activités libres sur réservation, ou en demandant au préposé de l’aréna.