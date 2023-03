Un tournoi de baskets rassemblent environ 200 Philippins en Beauce

Le premier bloc de compétition des Jeux du Québec vient de se terminer et la délégation de la Chaudière-Appalaches a récolté 18 médailles, dont six sont le fruit d’athlètes beaucerons. Du côté des haltérophiles, Dereck Bougie de Saint-René revient à la maison avec une médaille de bronze et Arianne Maheux de Saint-Georges avec une médaille ...