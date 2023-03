Des représentants des Élites Beauce-Appalaches aux Jeux du Québec

Dans le cadre de la 56e Finale des Jeux du Québec qui se déroule à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars, six joueurs représentent les Élites pour les deux formations de hockey Chaudière-Appalaches 13-14 ans.

Les 5 représentants des Élites BA qui composent la formation masculine Chaudière-Appalaches sont Justin Cloutier, Rafael Giroux, Justin Labrecque, Jean-Philip Vachon et Lucas Morin.

La gardienne Kellyane Poulin est quant à elle, l’unique représentante des Élites BA pour la formation féminine.

EQUIPE DE HOCKEY CHAUDIÈRE-APPALACHES VOLET MASCULIN

Le tournoi de hockey volet masculin des Jeux du Québec a débuté le mercredi 8 mars et se terminera le samedi 11 mars. Les 18 équipes représentants des régions administratives du Québec sont divisées en 6 pools, donc trois équipes par pool se disputant la position de tête dans ce tournoi.

Cinq joueurs actifs des Élites Beauce-Appalaches participent à ce tournoi sous les couleurs de l’équipe masculine Chaudière-Appalaches. Justin Cloutier, Rafael Giroux, Justin Labrecque et Jean-Philip Vachon espéraient amener l’équipe Chaudière-Appalaches aux grands honneurs le samedi 11 mars. Malheureusement pour Lucas Morin, il a dû céder sa place à un autre joueur étant lui-même blessé. Finalement, la formation Chaudière-Appalaches a terminé le tournoi en 8e position en subissant un revers de 2 à 1 en prolongation contre la formation Mauricie au Centre Bombardier à La Pocatière vendredi 10 mars.

En perdant leur première rencontre par la marque de 5 à 3 contre la formation de la Capitale Nationale le mercredi 8 mars dernier, la formation Chaudière-Appalaches a perdu l’opportunité d’avoir accès la ronde des médailles. Dans la défaite, Rafael Giroux s’est illustré en marquant à deux reprises.

Le lendemain, les joueurs de hockey Chaudière-Appalaches se sont bien repris en disposant de la formation de l’Est-du-Québec par un pointage de 5 à 0. Rafael Giroux et Justin Labrecque ont marqué un but chacun tandis que Jean-Philip Vachon et Justin Cloutier ont noirci également la feuille de pointage par une mention d’aide.

Par contre, la formation les Laurentides a fait baisser pavillon la formation Chaudière-Appalaches lors du deuxième match du jeudi 9 mars par un score de 4 à 1. Rafael Giroux a été le seul marqueur pour l’équipe.

EQUIPE DE HOCKEY CHAUDIÈRE-APPALACHES VOLET FÉMININ

Le tournoi de hockey volet féminin des Jeux du Québec débutait le samedi 4 mars et se terminait le mardi 7 mars.

La gardienne de but Kellyane Poulin était l’unique représentante des Élites Beauce-Appalaches pour la formation Chaudière-Appalaches volet féminin. Kellyane Poulin ainsi que son équipe ont fort bien fait, se méritant la 5e position sur les 18 équipes mardi dernier en remportant leur dernière rencontre contre la formation Est-du-Québec par un pointage de 3 à 1 au Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup. Kellyane Poulin gardait les buts de cette dernière rencontre, inscrivant une 2e victoire à sa fiche lors de ce tournoi.

Pour terminer en 5e position, la formation Chaudière-Appalaches a gagné tous ses matchs préliminaires au Centre Sportif à St-Pascal avec une victoire de 1 à 0 contre le Centre-du-Québec ainsi qu’une deuxième victoire de 2 à 0 contre la formation Est-du-Québec. Kellyane Poulin s’est illustrée lors du deuxième match de la ronde préliminaire en effectuant un blanchissage contre la formation de l’Est-du-Québec.

Les deux victoires en ronde préliminaire ont donné la chance pour la formation Chaudière-Appalaches d’accéder au quart de finale du tournoi. Malheureusement, une défaite de 4 à 2 le dimanche 5 mars dernier contre la formation des Laurentides a enlevé les chances de médailles pour la formation Chaudière-Appalaches.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.