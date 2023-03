Snowboard cross: Éliot Grondin obtient une quatrième place en Coupe du monde

Les nuages noirs commencent à se dissiper au-dessus de la tête d’Éliot Grondin qui a atteint aujourd'hui la finale de la Coupe du monde de snowboard cross à Veysonnaz en Suisse, où il a terminé au quatrième rang.

C'est la première fois qu'il se rend là depuis l’étape des Deux Alpes, en France, en décembre, où il était monté sur la troisième marche du podium.

« C’est sûr que ça fait du bien, même si cette quatrième place est un peu décevante avec l’accrochage que j’ai eu. Je suis quand même super content de ma journée, de la façon que j’ai ridé et géré mes courses », a fait savoir le sportif de Sainte-Marie en s'adressant à Sportcom.

Grondin, qui s’était classé cinquième samedi, à la première des deux étapes de Sierra Nevada, en Espagne, aurait même pu être sur le podium, sauf qu’un incident est survenu en début de course. En visioconférence, Grondin a raconté avoir été poussé à l’arrière par l’Italien Lorenzo Sommariva dans le premier virage alors que le Québécois était en première place.

« Je savais que les gars allaient couper (le virage) plus bas, alors j’y suis allé. Il (Sommariva) est venu mettre ses mains dans mon dos et il m’a poussé jusqu’aux filets. À la vitesse que nous allions, je ne voulais pas rentrer dedans et me faire mal. J’ai réussi à rester debout, je ne sais pas comment, mais ça m’a coûté beaucoup de vitesse. [...] Je suis juste content de finir la course en un morceau. »

Deuxième à chacune de ses courses du tableau éliminatoire, le double médaillé des Jeux de Pékin sent qu’il était plus rapide que la fin de semaine dernière en Espagne. Grondin a changé de marque de planche cette saison et une adaptation est nécessaire dans tous les types de conditions de neige.

« Ça prend du temps à construire quelque chose qui est vraiment solide en matière d’équipement. Tranquillement pas vite, on commence à comprendre les nouvelles planches », a poursuivi le Beauceron. « Je suis en train de remonter tranquillement et je pense que je peux finir en force à la maison. »