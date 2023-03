Plus de 70 joueurs à la Coupe Junior Banque Nationale

Les municipalités et les écoles sont conviées à la première journée des fournisseurs en aménagement extérieur, qui aura lieu le 22 mars prochain au Centre Caztel à Sainte-Marie. L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) accompagne activement plus de 50 milieux dans des démarches d’aménagement ou de réaménagement ...