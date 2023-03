Les Élites de Beauce-Appalaches s’associent au groupe Canam

Les Élites annoncent un nouveau partenariat avec le groupe Canam afin de maintenir de haut standard du programme. L’équipe garde ses couleurs, mais change de nom pour devenir le Canam Beauce-Appalaches.

Grâce à ce partenariat, le programme Les Élites va préserver le haut niveau de sa formation tant au niveau de l’encadrement scolaire que l’encadrement des entaîneurs et des physiothérapeute. Pour les nouveautés, le désormais Canam de Beauce-Appalaches présente un nouvel uniforme et un nouveau logo pour la saison prochaine. Le conseil d’administration du programme renouvelle également M. Simon Larouche pour ses fonctions de directeur technique et responsable de programme de hockey.La direction espère également pouvoir continuer de faire progresser le programme de hockey Beauce-Appalaches et ses athlètes au niveau supérieur.

Les résultats de fin de semaine :

Deux matchs étaient à l’affiche des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA la fin de semaine dernière. Ce fut une cuisante défaite de 9 à 3 samedi le 18 mars dernier contre la formation Cascades Élite à OYC de Drummondville. Le niveau d’engagement des joueurs était absent pour ce match. Rapidement, l’équipe a tiré de l’arrière 5 à 0 jusqu’au début du 2e engagement sans avoir la chance de répliquer. Par la suite, Adam Duhamel a inscrit le premier but du match pour donner un peu d’espoir, mais la formation adverse a continué son rouleau compresseur en marquant 3 buts sans riposte.

C’est au 3e engagement que deux buts ont été marqués par la formation de l’entraîneur-chef Louis Bilodeau, soit par Samuel Beaulieu et Alexandre Patry. Pour le match du dimanche à domicile au Centre Caztel à Ste-Marie, un verdict nul de 3 à 3 a été remarqué contre l’équipe des Albatros Est-du Québec. Zachary Cloutier, Nathan Duhamel et Jacob Morin ont inscrit les 3 buts pour la formation Beauce-Appalaches. Ce fut un très bon dernier match du calendrier de la saison, de quoi finir sur une bonne note. Par le fait même, les Élites Beauce-Appalaches terminent au 7e rang du classement sur 9 équipes de la division Entrepôt du Hockey (divison Est) avec une fiche de 7 victoires, 19 défaites et 4 verdicts nuls.

« Le match de dimanche était la dernière rencontre de la saison et il était beaucoup mieux que le match de la veille. Ça nous donne un deux semaines de pratiques pour être prêt pour le tournoi de séries au Saguenay », évoque l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Vendredi 31 mars à 16 h sera le premier match du tournoi de fin de saison à l’aréna Dean Bergeron à la ville du Saugenay. Les Élites Beauce-Appalaches vont affronter la 4e position, soit les Corsaires de Pointe-Lévis. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont se classer pour participer à la Coupe Chevrolet à l’Aréna Denis Savard à Verdun du 13 au 16 avril prochain.



Tout comme les plus jeunes, deux matchs étaient au calendrier pour l’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA Élite. Les deux matchs ont été très défensifs. Le premier match du samedi se disputait contre le Cascades Élite à OYC à Drummondville. La formation de l’entraîneur-chef Alexandre Roy a soutiré une victoire serrée de 2 à 0. Hugo Bergeron et Ludovic Plante ont enfilé l’aiguille pour donner la victoire à l’équipe. Le gardien de but Thomas Giguère a signé le jeu blanc. Pour la rencontre au Centre Caztel de Ste-Marie contre les Albatros de l’Est-du-Québec du dimanche, ce fut une défaite serrée de 2 à 1.

Dans la défaite, Loïk Poulin a marqué un but pour donner un bref espoir à l’équipe. Le tournoi des séries approche et ça parait dans les matchs, car le jeu défensif se ferme et il y a très peu de chances de marquer. Ainsi, la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Roy termine sa saison avec 17 victoires, 8 défaites et 5 matchs nuls, se situant au 3e rang de la division Entrepôt du Hockey (division Est) sur 8 équipes.

« Il nous reste 2 semaines de pratique avant les séries, nous allons nous concentrer sur l’aspect offensif. Nous devons créer davantage de chances de marquer en 5 vs 5. C’est ce qui nous a manqué en fin de semaine dernière », constate l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Vendredi 31 mars à 16 h 30 sera le premier match des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite contre la 6e position, soit les As de Québec à l’Aréna Robert-Chevalier de Sainte-Foy. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont avoir la chance d’aller à la Coupe Chevrolet à l’Aréna Municipale Vaudreuil-Dorion à Vaudreuil du 13 au 16 avril prochain.



Programme double à domicile pour la troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Cimon. Un objectif d’une victoire sur deux était au menu, malheureusement ce fût deux défaites très serrées, mettant fin au calendrier de la saison régulière. La défaite 3 à 2 de samedi au Centre Frameco à St-Joseph contre les Estacades de la Mauricie fut difficile à accepter, car les Élites Beauce-Appalaches ont échappé le match sur un lancer parfait en toute fin de match. Pourtant, l’équipe se bataillait bien pendant le match contre cette formation qui est dominante.

Ce fut un excellent match en suivant le plan à la lettre et les joueurs ont travaillé très fort. Les deux scoreurs furent Anthony Breton et Alexandre Gilbert. Pour la rencontre du dimanche au Centre Caztel de Ste-Marie, une défaite de 4 à 2 fut inscrite à la fiche de l’entraîneur-chef Jean-François Cimon qui affrontait les Albatros de l’Est-du Québec. L’équipe a entamé le match avec un peu trop de confiance. Les joueurs n’ont pas appliqué le plan de match et ont joué un peu trop de façon individuelle. Dans la défaite, William Lessard et Alexandre Gilbert ont marqué les buts. La formation Beauce-Appalaches M15 AAA conclut sa saison au 7e rang de la division Entrepôt du Hockey (division Est) sur 9 équipes avec 9 victoires, 20 défaites et 1 match nul.

« Samedi, nous avons joué un excellent match, mais malheureusement, nous avons perdu une 8e fois à la dernière minute et elle fait mal. Dimanche, nous sommes arrivés trop confiants encore une fois », déplore l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

La prochaine rencontre pour le M15 AAA sera vendredi le 31 mars à 16h à l’aréna Valérie Maltais à La Baie pour le début du tournoi des séries. Les Élites Beauce-Appalaches vont affronter la 4e position, soit l’équipe hôtesse l’Espoir du Saguenay-Lac St-Jean. La 2e rencontre du tournoi sera le match où débuteront les éliminations. Les 4 meilleures équipes de ce tournoi vont se positionner par la suite à la Coupe Chevrolet au Center Civique D.D.O. à Dollard-des-Ormeaux du 13 au 16 avril prochain.



Un gros match attendait les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA samedi dernier au Centre Frameco à St-Joseph contre la formation les Estacades de la Mauricie. Ce fut un match en montagnes russes. L’équipe a très mal débuté sa rencontre en accordant 2 buts très rapidement. L’équipe a commencé à prendre du rythme au 2e engagement. À partir de ce moment, l’équipe a commencé à jouer avec un peu plus d’aplomb. Avec un échec-avant plus tenace, l’équipe est revenue dans le match grâce aux buts d’Elliot Lacroix, Samuel Ferland et Samuel Boucher. Malheureusement, l’équipe adverse a fait une remontée en 3e période en marquant deux buts pour prendre les devants. Les Estacades ont mis beaucoup de pression en fin de match. Le 5e but fut marqué dans les derniers instants dans une cage déserte.



« Nous avons un peu paniqué en fin de match pour protéger notre avance. La pression était forte et nous nous sommes débarrassés de la rondelle dans notre territoire. Nous devons apprendre à mieux gérer nos fins de match pour protéger notre avance. Malgré tout, il y a du positif à sortir de cette défaite », remarque l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Il reste une rencontre de la saison régulière pour les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA ce mercredi 22 mars 13 h 30 au Centre Frameco de St-Joseph. Les Corsaires de Pointe-Lévy seront les visiteurs.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.