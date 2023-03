C'est la fin de la saison pour les Chevaliers

Les Chevaliers recevaient la visite des Forestiers d’Amos pour un match sans lendemain pour l’une des deux équipes cet après-midi. Une poussée de trois buts sans réplique des Forestiers en troisième période a mis fin à la saison des Chevaliers.

La première période a été bien partagée entre les deux équipes. Les deux formations profitent de leur avantage numérique pour marquer. Matt Gosselin des Chevaliers ouvre le pointage à 9:08 à la suite d’un retour de lancer. Eliot Ogonowski bat Philippe Boucher du côté de la mitaine. Le premier engagement se termine à égalité 1 à 1.

La période médiane fût également très serrée. Après un début de période difficile pour les Chevaliers, ces derniers manquent une belle chance de prendre les devants. Leur avantage numérique reste muet lors d’un double avantage pendant de 2 minutes. Ce manque d’opportunité aura un impact important sur l’issue du match qui fût sûrement un point tournant. De retour à 5 contre 5, Mavrick Lachance utilise sa grande rapidité pour filer seul devant le gardien. Le lancer de l’attaquant lévisien redonne les devants aux locaux. William Arsenault des Forestiers remet le match à égalité à 15 :41. Après deux périodes, l’égalité persiste mais cette fois-ci de 2 à 2. Les deux équipes sont à égalité au chapitre des lancers au but avec 23. La troisième période sera déterminante pour la suite.

Les visiteurs prennent les devants pour la première fois dans le match à 6 :12 lorsque le lancer de Benjamin Beaudry passe au-dessus de l’épaule de Philippe Boucher. Quelques minutes plus tard, soit à 8 :51, en avantage numérique, Eliot Ogonowski inscrit son 2e but du match à l’aide d’un lancer sur réception qui ne donne aucune chance au cerbère lévisien. Benjamin Lessard enlève tout espoir aux joueurs de Pier-Luc Giguère lorsque son lancer précis touche le haut du filet et porte ainsi la marque 5 à 2.

Les locaux ont bien tenté de revenir dans le match mais les visiteurs se sont appliqués à fermer le jeu. Cette défaite met un terme à la saison 2022-2023 des Chevaliers.

Les trois étoiles RDS

1ère étoile : Benjamin Lessard;

2e étoile : Benjamin Beaudry;

3e étoile : Eliot Ogonowski,

tous des Forestiers.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA