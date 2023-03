Le Perfection Auto Beauce-Etchemins en difficulté pour ses premiers matchs

Le Perfection Auto avait rendez-vous vendredi 24 et samedi 25 mars pour ses deux premiers matchs de série finale contre Saint-Victor. Les hommes de Stéphane Poulin n’ont pas pu éviter la défaite.

Dans le premier match à domicile, ce sont les joueurs de Saint-Victor qui viennent à bout de Beauce-Etchemin avec une victoire 2-0, au terme d’un match très disputé par les deux équipes. Malgré un but de Cédrik Fortier en première période, Saint-Victor aura le dernier mot en inscrivant deux buts en seconde et troisième périodes.

Sur le deuxième match, le Perfection Auto voulait mieux faire. Avec deux premiers buts inscrits en deuxième période par Justin Dubé et Antoine Cloutier, les visiteurs ont très bien débuté la rencontre. Mais Saint-Victor a accéléré pour revenir à égalité en troisième période, et finalement l’emporter en prolongation. « Nous sommes déçus du résultat, mais nous ne sommes pas mort loin de là. On joue bien, on savait que les 2 équipes travailleraient fort et c'est ce qui se passe », a expliqué l’entraîneur-chef, Stéphane Poulin.

Beauce-Etchemin pourra se reprendre en fin de semaine, avec un premier match vendredi 31 mars à 20 h 30 à Saint-Prosper et un deuxième samedi 1er avril à 20 h à Saint-Victor.