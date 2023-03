Une pluie de médailles pour le club de judo de Saint-Georges

Une quinzaine d’athlètes du club de judo de Saint-Georges avaient rendez-vous avec le championnat provincial à Laval ces 25 et 26 mars.

Près de 1 000 participants se sont rassemblés à Laval pour combattre dans le cadre du championnat provincial. Dans la catégorie U18, Justin Rodrigue s’est emparé de la médaille d’or dans la catégorie -65 kg dans les combats au sol. Métis Couture a affronté sa rivale de Sept-îles sans pouvoir s’en défaire en demi-finale. Elle ira malgré tout chercher la médaille de bronze en petite finale.

Le lendemain, Métis Couture a tenté sa chance en catégorie senior pour terminer en 5e position. Son compatriote Mahmoud Dhkouri en fera de même dans la catégorie -90 kg. Édouard Dumas, U18 chez les ceintures jaune et orange -71 kg a accroché la seconde place après avoir mené tout au long du combat.

Du côté des U16, William Maheux de Saint-René a perdu son combat en prolongation et termine en seconde place après un gros combat en -38 kg. À l’autre bout de l’amphithéâtre, se battait Nathanael Enkirche en -46 kg et Édouard Soullière-Fabre en -55 kg. Les deux jeunes hommes ont obtenu respectivement la 3e et 5e place.

Chez les U14, les quatre jeunes athlètes du club de Saint-Georges ont brillé avec quatre médailles. Matéo Salazar a gagné ses 4 combats pour repartir avec le médaille d’or. Antoine Rancourt chez les -42 kg a terminé second. Antoine Maheux en -38 kg et Magalie Hims em -40 kg ont remporté la troisième place.

Dans le même temps en Allemagne, Charline Bourque faisait ses premiers pas sur le sol européen. Après six combats, elle s’est inclinée en prolongation de la finale de bronze contre la Néerlandaise. Une belle 5e place pour cette première expérience en Europe.