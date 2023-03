La relève en snowboard cross se prépare

La saison se déroule bien pour les athlètes Coupe Québec du club Mox en snowboardcross du Mont Orignal et quelques Beaucerons font bonne impressions.

Leur saison ayant débuté en février, ils ont participé à quelques événements et ils se démarquent parmi les autres planchistes de leur discipline.

Aux courses du Mont Sainte-Marie en Outaouais les 26 et 27 février derniers, Élisabeth Bédard de Saint-Georges a terminé en 4e position et en 5e position chez les 12-14 ans. Pour sa part, Olivier Pedneault de Sainte-Marie a atteint les quarts de finale de la même catégorie.

Le club Mox a également participé à la compétition amicale Top2Bottom qui s'est déroulée au Massif du Sud le 18 février. Les athlètes et entraîneurs ont pu démontrer leur savoir-faire sur un parcours exigeant. Chez les 12 ans et moins, les MOX ont grimpé sur toutes les marches du podium avec notamment Olivier Pedneault qui était sur la première marche.

Aussi, Jacob Lebel de Sainte-Marie a remporté la première position chez les pros et les entraîneurs Anne Gagné et Rosemarie Tanguay, tous deux de Lac-Etchemin, ont terminé en 1re et 3e positions du côté féminin.

Enfin, à la première Coupe Québec qui s'est déroulée sur deux jours à Bromont les 11 et 12 février, le club a aussi fait bonne impression. Par exemple, Élisabeth Bédard est montée sur la deuxième marche du podium dans la catégorie des 12-14 ans. Olivier Pedneault et d'autres athlètes du club ont atteint les rondes éliminatoires.

Le Mont Orignal accueillera le championnat provincial le 2 avril prochain. Ce sera la dernière course de la saison du circuit Coupe Québec.