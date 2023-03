Défi 4 Vents: marcher en famille pour le plaisir du dépassement

Le Défi 4 Vents est de retour à Adstock pour sa 9e édition samedi 3 juin prochain. Les organisateurs ont annoncé garder la même formule que l’an passé après le succès de cette dernière édition.

Ce rendez-vous sportif et familial invite toute la population de la région à venir marcher dans le plaisir. Pour débuter, la Compétition d’École Sports Experts sera de retour pour la seconde année consécutive. Elle s’adresse à l’ensemble des écoles primaires du réseau scolaire des Appalaches et Beauce-Sartigan.

La compétition se déroulera sur deux épreuves avec l’école la plus engagée, qui sera celle qui récoltera le plus haut taux de participation au Défi 4 Vents et remportera un prix de 600 $ et une bannière « Championne ». La seconde épreuve récompensera l’école la plus performante en termes de point. La gagnante récoltera un prix de 400 $ et la bannière de « Championne ». Les prix seront offerts aux écoles sous la forme de cartes cadeaux pour faire l'achat d'équipements sportifs.

Le reste des participants auront le choix entre les parcours traditionnels des 2 km, 5 km, 10 km et 21,1 km. Chacune des courses aura ses propres difficultés avec par exemple, un dénivelé important pour le 10 km ou une grande endurance pour le 21,1 km. Les coureurs recevront à l'arrivée une collation et une médaille s'ils le souhaitent. Comptant près de 750 participants à chaque édition, le Défi 4 Vents reste un événement important pour les familles souhaitant se dépasser ensemble.

Les inscriptions sont déjà ouvertes directement sur le site internet de l’événement.