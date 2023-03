Le Défi de course du Bercail s'installe au Parc des sept chutes

La Fondation Au Bercail a annoncé le retour de son événement sportif « Défi de course » le 10 juin prochain au Parc des sept chutes de Saint-Georges.

Pour cette 4e édition, les courses se dérouleront au Parc des 7 chutes et trois parcours seront offerts aux participants. Les entreprises pourront profiter d’un parcours pour faire du team building et les familles auront un parcours adapté pour les jeunes enfants. Pour les plus sportifs, il sera possible de faire un parcours en escalier jumelé au vélo sous forme de duathlon.

Concernant les inscriptions, les personnes intéressées peuvent se rapprocher dès maintenant du Bercail par téléphone au 418 227 4181 poste 233 ou par courriel à [email protected] Ceux qui souhaitent s’impliquer davantage sont invités à récolter des dons auprès de leurs proches et à les remettre via le site internet de l’organisme.

Courir pour la bonne cause

Ce « Défi de course » est une activité essentielle à la Fondation Au Bercail, afin de recueillir une somme lui permettant de poursuivre ses missions. Pour rappel, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables.

Après plusieurs années marquées notamment par la pandémie, les besoins ne diminuent pas et l’organisme continue d’avoir besoin de ressource. La maison d’hébergement continuera d’accueillir des personnes vivant de l’instabilité résidentielle et/ou des problèmes de santé mentale ou de dépendance.