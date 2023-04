La Coupe Luc Loubier échappe aux mains des Beaucerons de Sainte-Marie

C’est devant un grand nombre de spectateurs que le Lafontaine de Bellechasse a éliminé hier les Beaucerons de Sainte-Marie par la marque de 4 à 2, remportant ainsi la première Coupe Luc Loubier.

Ce match réunissait les deux meilleures équipes de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches.

C’est donc en présence du fils du regretté Luc Loubier, Alain Loubier, que la prestigieuse coupe a été remise au capitaine et aux assistants de la formation de Bellechasse. Véritable fierté pour toute cette équipe, le Lafontaine a également reçu la bannière des champions des séries éliminatoires 2023.

Bien que les Beaucerons aient tout donné, l’honneur ultime leur a malheureusement échappé. Pour leur détermination, leur esprit d’équipe et leur performance pendant les séries, la formation mariveraine est repartie avec la bannière « finaliste » des séries éliminatoires 2023.

Comme les dernières séries ont laissé place à un haut niveau de hockey, la Ligue de hockey junior AA Beauce-Appalaches a tenu à souligner quelques exploits personnels en remettant des trophées à certains joueurs qui se sont démarqués au cours des dernières semaines. Ainsi, le titre du meilleur pointeur des séries éliminatoires est revenu à Louis Nadeau qui a récolté 15 buts et 15 passes en 18 parties pour un total de 30 points. Xavier Brochu du Lafontaine de Bellechasse et Christophe Nadeau des Beaucerons de Sainte-Marie ont quant à eux obtenu le trophée du joueur le plus utile pendant les séries.

La saison et la série sont maintenant terminées. L’heure est donc au bilan pour le président de la ligue, François Loubier : « Au cours de la dernière année, la ligue a atteint une belle crédibilité et une certaine notoriété. Notre équipe a travaillé fort pour faire connaître davantage cette ligue de par sa présence sur les réseaux sociaux, la tenue du premier « Showcase Desjardins », la création de la Coupe Luc Loubier et la diffusion de la finale sur le web. Il ne faut surtout pas oublier, la participation des bénévoles à travers les 10 concessions. Leur contribution est d’une importance capitale et la ligue leur en est reconnaissante. C’est donc avec le vent dans les voiles que nous nous tournons vers la prochaine saison. »

Outre cette finale, la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches, a également tenu une série amicale réunissant les deux équipes ayant récolté le plus petit nombre de points en saison régulière. Le SM Concept de Montmagny a alors affronté le Cité Construction de Disraeli dans une série 3 de 5. Lors d’une cinquième match, l’équipe de Montmagny a remporté cette série de consolidation, ce qui lui a permis de recevoir une bourse de 1 000$ offerte par la ligue.

Source : Émilie Marcoux-Mathieu