Deux Beauceronnes championnes provinciales

Deux joueuses de hockey des Husky de Chaudière-Appalaches, natives de la Beauce, ont remporté le titre de champion en Coupe Chevrolet féminine, la fin de semaine passée.

La finale du M18 AA en Coupe Chevrolet féminine, opposait les Husky de Chaudière-Appalaches aux Dynamites de l'Outaouais. Dans cette partie, Kelly-Ann Lachance et Delphine Maheux, deux Beauceronnes, disputaient le match au poste de défenseures.

Les Huskies ont rapidement pris l'avantage sur leur adversaire dès la première période, mais la gardienne outaouaise a su répondre présent. En seconde période, les Dynamites ont une nouvelle fois fait face à la pression constante de l'équipe de la région. L'attaquante, Audrey-Eve Belley trouvera même le chemin des filets dans un but vide. Ce sera le seul et unique but de ce match. Kelly-Ann Lachance, a accepté de nous faire part de ses impressions suite à ce titre.

« J'ai un sentiment de fierté face à ce tournoi, autant pour moi que pour l'équipe. Nous avons tout donné, et on a réussi. Cela n'a pas été des parties faciles tout au long du tournoi, mais nous avons su ne pas lâcher et mettre les efforts nécessaires pour gagner ensemble », a ajouté Kelly-Ann Lachance, numéro 55 de l'équipe.

De plus, la jeune femme retient de beaux souvenirs de cette Coupe Chevrolet, d'autant qu'elle joue au hockey que depuis peu. « Cela fait seulement deux ans que je joue dans le hockey féminin avec les Husky, et nos deux saisons se sont très bien passées. Nous avons réussi à gagner les deux tournois provinciaux et il est certain que je me rappellerai toujours de ces deux belles années », a complété la jeune joueuse.

Pour l'année prochaine, Kelly-Ann Lachance continuera son apprentissage du hockey avec l'équipe des Filons féminin en division 2 au Centre d'étude collégiales de Lotbinière.