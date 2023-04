Une soirée d'information avec le Club Sur 2 Roues Beauce

Le Club Sur 2 Roues Beauce a annoncé une soirée d'information, le mercredi 19 avril à 19 h, au Pavillon Alfred-Leblond, dans le cadre de la préparation de la saison 2023.

Pour cette nouvelle saison, le conseil d'administration du Club Sur 2 Roues Beauce, ainsi que ses bénévoles, prévoient cette année quelques nouveautés. Parmi celles-ci, les "mardis mollo" seront proposés aux personnes souhaitant faire des trajets plus ou moins longs ou plus lentement. Pour le reste, les personnes intéressées sont invitées à venir lors de cette soirée de rencontre.

« En devenant membre, j’ai appris à rouler en groupe de façon sécuritaire. Cela m’a aussi permis de rencontrer d’autres personnes avec qui faire du vélo tout en découvrant de nouveaux trajets. C’est aussi ça le Club sur 2 Roues Beauce ! L’essayer, c’est l’adopter », a ajouté Hélène Potvin, présidente du club.

Pour information, le Club Sur 2 Roues Beauce est un « gang » de cyclistes de tout niveau de Saint-Georges et ses environs. Sa mission est de rassembler les amateurs de vélo, organiser des excursions pendant la période estivale et donner aux membres l'opportunité de rouler en groupe dans le plaisir et en toute sécurité.