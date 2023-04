Un nouveau pont en préparation pour les véhicules hors routes à Saint-Georges

Le Club de motoneige Beauce-Sud, le Club de motoneige Beauceville et le Club VTT Jaro Beauce se sont associés dans le but de faire reconstruire un pont au-dessus de la rivière Famine à Saint-Georges.

Il y en a déjà eu un pendant 25 ans, mais il a été emporté par des arbres lors de la montée des eaux historique du 1er novembre 2019. C’est à partir de ce moment-là que les clubs de véhicules hors route (VHR) ont entrepris des démarches pour reconstruire le pont.

Le projet a été établi en deux phases, selon les explications données à EnBeauce.com par Ghislain Bolduc, le président du Club de motoneige Beauce-Sud qui est à la tête du dossier.

Phase 1: étude environnementale et plans

La première phase de la reconstruction du pont consistait en la réalisation d’une étude environnementale, l’élaboration de plans et l’estimation des coûts.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) offre des aides financières pour contribuer à l’élaboration de nouvelles infrastructures de ce genre. La Phase 1, estimée à 52 000$, a donc bénéficié d’un soutien financier d’environ 39 000$, soit 75% de ce montant total. Ce sont les trois clubs impliqués qui ont financé le reste.

Cette phase a été réalisée durant l’été 2020, par la compagnie L'équipe St-Georges, qui a participé à la construction de deux autres ponts similaires en Beauce.

« L’étude a été faite pour construire le pont au même endroit, mais compte tenu de l’environnement, il fallait faire un pont de 600 pieds de long! Ça aurait couté au-delà de deux millions, ça n’avait pas d’allure! », a confié Ghislain Bolduc. Cependant, le montant maximum qui peut être accordé par le MTQ pour la construction du pont est de 500 000$. Cela aurait été impossible pour les clubs de trouver le 1,5 M$ restant.

Alors en décembre 2020, il avait été décidé de ne pas reconstruire en raison du montant trop élevé. L’idée est finalement revenue lorsque durant l'hiver 2021, les usagers ont trouvé un nouvel endroit, un kilomètre plus loin, au-dessus des Chutes Leclerc. « Il y a du roc de chaque côté de la rivière, sur 100 pieds de haut. Donc là, on a refait des tests avec l’ingénieur et tout s’est avéré positif. Il nous a alors sorti des coups d’estimation beaucoup plus bas, étant donné qu’il mesurera 100 pieds de long au lieu de 600 et qu’il sera appuyé sur le roc, ce qui nécessite moins de travaux », a expliqué le président.

Phase 2: financement et construction

La phase 2 du projet s’est donc enclenchée et les clubs ont présenté une nouvelle demande de subvention au MTQ.

Les soumissions seront ouvertes le 4 mai prochain et la réponse du MTQ devrait arriver à la fin du mois de mai. Ainsi, d’ici là, il sera possible de savoir si oui ou non ce nouveau pont verra le jour et pour quel montant.

« On est très très optimiste! Puisque le MTQ a participé à la phase 1, normalement ils suivent la logique pour la phase 2 », se réjouit Ghislain.

Pour compléter le financement, les clubs feront appel à des commanditaires.

Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient débuter le 1er septembre et doivent être terminés pour le 1er avril 2024.