Championnat du monde: les Canadiennes échouent face aux États-Unis

Marie-Philip Poulin et ses coéquipières avaient la lourde tâche de battre leurs rivales, des États-Unis, pour la finale du championnat du monde féminin. Malheureusement, la troisième période aura eu raison du Canada qui s'incline 6 à 3.

Capitaine Poulin était bien en forme en ce début de match. En effet, la Beauceronne donne l'avantage aux siennes dès les premières minutes en jeu de puissance. 1-0 pour le Canada. Les joueuses des États-Unis se remettent dans le bon sens et viennent également marquer un but. 1-1 et 6 tirs partout en fin de première période.

En seconde période, c'est Jenner qui tente un tir de loin et voit la rondelle rentrer au fond de la cage. 2-1. Malheureusement, les Etats-Unis ne lâchent rien et reviennent une nouvelle fois au score. 2-2 dans un match très serré. Il faudra s'en remettre une nouvelle fois à Jenner pour reprendre l'avantage sur une superbe déviation d'un tir de Renata Fast. 3-2.

La dernière période reprend avec la même intensité des deux côtés. Marie-Philip Poulin est tout près d'aggraver la marque, mais voit sans tir repousser par la défense adverse. Carole Harvey en profite et permet aux États-Unis de revenir à 3-3. Dans les dernières minutes, les Canadiennes sont à la faute à deux reprises et voient les États-Unis profiter d'un jeu de puissance à 5 contre 3. Une fin de match très difficile à gérer pour les Canadiennes qui encaissent trois buts et voient la médaille d'or s'envoler. Score final: 6 à 3.

Brianne Jenner (2 buts et 1 passe) pour le Canada et Hilary Knight (3 buts) pour les États-Unis sont élues joueuses du match.