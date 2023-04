Les Condors s'inclinent face à Terrebonne dans leur troisième match

Les Condors recevaient les Cobras de Terrebonne, ce mardi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, afin de disputer le troisième match de la finale. Les Cobras ont largement dominé les Beaucerons qui se sont inclinés 6 à 1.

Dans un match quasiment à sens unique, les Condors ont eu beaucoup de mal à inquiéter les Cobras de Terrebonne. Dans les premières minutes, Condors et Cobras font plus ou moins jeu égal et les deux équipes cherchent à rapidement ouvrir le score.

Ce sont finalement les Cobras qui marquent en premier dans cette partie. 1 à 0 à cinq minutes de la fin de la première période. Quelques minutes plus tard, Terrebonne profite d'un jeu de puissance pour aggraver le score. 2 à 0 dans cette première période et 7 tirs à 15 en faveur des visiteurs.

Au retour des vestiaires, les Condors vont mieux et poussent l'adversaire à la faute. En supériorité numérique, les hommes de Jonathan Ferland tentent sans jamais parvenir à faire entrer la rondelle. Ce sont même eux, alors une nouvelle fois en supériorité numérique, qui concéderont un nouveau but en milieu de période. 3 à 0. Puis 4-0 en fin de deuxième période. Les Condors n'y arrivent pas. 14 tirs à 29 pour Terrebonne.

Dans cette dernière période, les visiteurs ajoutent rapidement un cinquième but aux Condors. Peu après et encore en infériorité numérique, les Beaucerons concéderont un sixième but. Il faudra attendre la fin du match pour voir les Condors ouvrir leur compteur de but grâce à Xavier Labbé. Score final 6 à 1 pour Terrebonne qui mènent 2 à 1 dans cette série. Aux tirs, les Condors n'auront tenté leur chance que 22 fois. Les visiteurs ont tiré 49 fois.

Dans ce match, les Condors auront offert neuf surnombres à l'adversaire. Jonathan Ferland et sa bande devront faire mieux ce jeudi 20 avril à 20 h, de nouveau devant leur public pour le match 4.