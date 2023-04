Les Condors se reprennent et créent l'égalité dans la finale

Ce jeudi 20 avril, les Condors avaient de nouveaux rendez-vous au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges pour le quatrième match de la finale face aux Cobras de Terrebonne. Les hommes de Jonathan Ferland ont remporté ce match 4 dans les prolongations 4 à 3.

Devant la deuxième plus grosse foule de la saison, 1 103 spectateurs, les Condors ont joué avec énergie jusqu’à ce que Philip-Olivier Rochette assure un 6e match à la maison le mercredi 26 avril prochain grâce à un but en prolongation, son 8e des séries.

Les Condors veulent faire preuve de discipline dans ce 4e match et cela est bénéfique même si ce sont les visiteurs qui s’inscrivent en premier au pointage. Whillem Lajeunesse fait dévier le tir de Zachary Cardinal pour son 1er des séries. Quelques minutes plus tard, Alexandre Lamarre complète le jeu préparé par Xavier Labbé et Jean-Raphaël Roy pour son 3e des séries.

En début de 2e période, Philip-Olivier Rochette surprend tout le monde depuis l’arrière du filet, son tir a des yeux et se faufile derrière le gardien Nikolas Hurtubise pour donner l’avance aux Condors 2-1. À peine deux minutes plus tard, Thomas Bolder inscrit lui aussi son 1er des séries sur un jeu brouillon devant le filet de William Gagné. C’est alors 2 à 2 et le gardien des Condors a effectué 25 arrêts sur 27 tirs après 2 périodes.

En milieu de 3e période, pendant un avantage numérique aux Cobras William Lepage repère Dylan Champagne qui se présente seul devant Hurtubise qui fait le premier arrêt, mais l’acharnement du capitaine lui permet de pousser son retour de lancer dans un filet désert pour redonner une avance d’un but aux siens. Avec 3 minutes à faire, coup de théâtre, à son 3e match en carrière dans la LHJAAAQ, Justin Veilleux inscrit son 2e but des séries pour forcer la présentation d’une période de prolongation.

En début de prolongation, les deux équipes se sont échangé des chances de marquer et c’est William Lepage qui a certainement eu la meilleure chance alors qu’un Nikolas Hurtubise très agile réussit à bloquer son tir. Quelques minutes plus tard, suite à une mise au jeu en zone défensive, le vétéran Philip-Olivier Rochette lit bien la manœuvre des Cobras… intercepte une passe et file à pleine vitesse pour se présenter seul devant Hurtubise et le déjouer avec une belle feinte du revers, semant l’hystérie dans la foule et donnant ainsi la victoire aux Condors. Ce but important crée donc l’égalité 2 à 2 dans la série finale de la coupe NAPA, une deuxième finale consécutive pour les Condors.

Les unités spéciales ont été importantes alors que les Condors ont inscrit un but en avantage numérique et un en désavantage numérique sans en accorder aux Cobras en 3 occasions. William Gagné obtient sa 17e victoire en 25 départs en carrière en série dans la LHJAAAQ grâce à ses 43 arrêts. Il est de loin le gardien le plus utilisé avec 865 minutes soit 170 de plus que son plus proche poursuivant, il a reçu 632 tirs et a maintenu une excellente moyenne d’efficacité de 0.932% (2e) avec une moyenne de but accordé à 2,98 en plus de dominer la colonne des victoires en série avec 10.

Le 5e match sera présenté à La Cité du Sport de Terrebonne le dimanche 23 avril 15 h 30 et le 6e match sera disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil le mercredi 26 avril dès 20 h.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon