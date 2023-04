La Beauceronne Josée Doyon termine deuxième au Women All Pro Tour

Josée Doyon était en tournoi de golf sur le sol américain au Women All Pro Tour. La Georgienne a terminé à la première place ex aequo avec son adversaire, avant de décrocher la seconde place en prolongation.

Lors de ce premier tournoi de la saison, Josée Doyon aura débuté de la meilleure des manières. Cette dernière a ouvert la 1re journée avec un pointage de 68, suivi de 71 pour faire la coupure. Avec un maintien dans le top 5 pour les trois premières journées, la Beauceronne a atteint la dernière ronde finale.

« Nous étions deux filles à la première place et nous avons dû aller en prolongation. Nous avons joué 6 trous de prolongation dans la grosse pluie battante et j'ai finalement perdu au 6e trou pour prendre la 2e place officielle. J'étais bien heureuse d'aller en prolongation, mais je n'ai pas su fermer les trous avec des putts solides de birdie. Très contente de l'expérience, mais la prochaine fois, je serai encore meilleure! », a détaillé Josée Doyon.

Un objectif principal: atteindre la Ladies Professional Golf Association

Avec ce classement, Josée Doyon a remporté son exemption pour l'Epson Tour, lui permettant de jouer sur ce dernier, du 27 au 29 avril au Utah.

« Notre objectif pour mon moi et mon équipe était de remporter une exemption pour le Epson Tour le plus tôt possible dans la saison et je suis très fière de l'avoir atteint au 1er tournoi! Nous sommes très excités, moi et mon caddy, André Giroux (qui est également mon mari) et mon équipe de Génération Golf pour la suite », a confié la golfeuse.

Suite également à ses performances, la golfeuse a eu la bonne nouvelle d'être sélectionnée pour recevoir le Sponsor exemption pour le prochain Epson Tour à Garden City, au Kansas du 5 au 7 mar.

« Pour le reste de ma saison, tout dépendra de mes résultats à ces deux Epsons. Je vais soit jouer le reste de l'année sur l'Epson Tour, soit avec le WAPT. Je joue également ma qualification pour l'US Women Open le 31 mai à Columbus dans l'Ohio. Mon objectif reste toujours le même, atteindre la LPGA, et je suis très confiante cette année », a conclut la jeune femme.