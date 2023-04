Ça marche Doc! au Parc du Faubourg à Saint-Lambert-de-Lauzon

Dans le cadre du projet Ça marche Doc!, la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches invitent toute la population à une marche le 29 avril, au départ du Parc du Faubourg.

Ça marche Doc! vise à favoriser une meilleure santé physique et mentale de la population en soutenant l'activité physique et le développement d'un environnement favorable (aménagement et verdissement urbain, mobilité durable). Par la même occasion, de façon plus large, il contribue à la lutte contre les changements climatiques et à la diminution des soins de santé tout en améliorant la qualité de vie.

L'événement aura donc lieu ce samedi 29 avril, beau temps, mauvais temps, à 10 h. Le rendez-vous est donné au stationnement du Parc du Faubourg, 872, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon

Dre Catherine Néron, du GMF Nouvelle-Beauce, est la médecin invitée et elle sera accompagnée de Vicky Racine, IPSPL, et de Kassandra Nadeau-Fortier, pharmacienne. Ensemble, elles aborderont Les saines habitudes de vie.

Ça marche Doc!, lancé en septembre 2016, c’est : des marches hebdomadaires, tous les samedis matin, d’octobre à mai. Un expert de la santé accompagne les citoyens dans une courte marche durant laquelle on s’intéresse aux éléments sains et malsains de notre environnement. Ces marches éducatives et interactives sont une belle façon de se divertir tout en prenant soin de soi.