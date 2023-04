La Triple Couronne féminine ouvre la saison à l'Autodrome Chaudière

La première épreuve de la Triple Couronne féminine ouvrira la saison 2023 de l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction ce samedi.

En effet, dès 13 h, les pilotes féminines seront les premières à fouler la piste de Vallée-Jonction pour l’année 2023, pour une finale de 40 tours. Déjà plus de 10 femmes ont confirmé leurs présences. Cependant, Chloé Grondin n32, de Saint-Georges, ne fera pas partie des pilotes de cette compétition cette année, elle a choisi de vivre une expérience aux États-Unis à la place. Rappelons que c'est elle qui avait remporté la première édition de la Triple Couronne Féminine l'an dernier.

Cet évènement 100% féminin a pour but de souligner les femmes dans le monde de la course automobile. Les 2e et 3e épreuves auront lieu quant à elles, les 30 juillet et 30 septembre prochain.

Pour celles qui le souhaiteraient, il est encore possible de s'inscrire.