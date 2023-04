Jean-Sébastien Rhéaume remporte l’Élitas d’Or

Le dynamophile Jean-Sébastien Rhéaume s'est vu remettre l’Élitas d’Or au 44e Gala du Mérite sportif beauceron présenté au Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem hier soir.

C’est la force physique de l’athlète de Saint-Georges, mais aussi sa patience et sa résilience, qui lui ont permis de remporter un premier Championnat mondial chez les maîtres. Jean-Sébastien Rhéaume a attendu 23 ans avant de savourer son premier titre mondial en octobre dernier à Terre-Neuve. Il a devancé des athlètes provenant de onze pays en soulevant des charges totalisant 565 kilogrammes. Au courant de l’année, il a su conserver ses titres québécois et canadiens, inscrivant au passage quatre records provinciaux et un record national. Le dynamophile de 48 ans tentera de défendre son titre lors du prochain Championnat mondial en Mongolie.

La joueuse de rugby, Sabrina Poulin, a remporté un Élitas d’Argent. La sportive de Saint-Georges a été élue joueuse sénior féminine de rugby à sept par Rugby Québec. Elle s’est démarquée sur la scène internationale en étant sélectionnée sur l’équipe canadienne qui a terminé quatrième à la Coupe du monde tenue en Nouvelle-Zélande. Elle a également remporté un tournoi international à la Grenade avec l’équipe du Québec. Elle participe présentement à la tournée mondiale de l’équipe nationale en préparation pour la prochaine Coupe du monde.

Le joueur de basketball, Marc-André Fortin, a quant à lui, remporté un l'Élitas de Bronze. Le sportif de Sainte-Marie a connu une année 2022 remplie de succès. Évoluant pour le Rouge et Or de l’Université Laval, il a été élu sur la première équipe d’étoiles du circuit universitaire québécois. Au printemps, il a été repêché par l’Alliance de Montréal de la Ligue canadienne élite de basketball. Il a ensuite pris la direction de l’Europe où il a disputé 16 matchs avec une équipe de la ligue professionnelle A de l’Allemagne.

Les lauréats du Gala 2023 succèdent au hockeyeur Joshua Roy (Or), à la patineuse artistique Marie-Raphaële Savoie (Argent) et à la joueuse de soccer Joëlle Mercier (Bronze) qui avaient remporté les mêmes honneurs en 2023.

David Hamel comme présent d'honneur

Quelque 300 personnes ont assisté au Gala tenu sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires de Saint-Éphrem, David Hamel, qui s’est illustré lors de nombreuses compétitions de motocross au début des années 2000.

La présidente du comité organisateur du Gala, Véronique Paquet, était très heureuse d’enfin pouvoir tenir l’événement à Saint-Éphrem. « Le Gala devait avoir lieu à Saint-Éphrem le 14 mars 2020. Malheureusement il devenu l’un des premiers événements à être annulés en raison de la COVID 19 lorsque le premier ministre du Québec a annoncé le premier confinement, deux jours plus tôt. L’attente a été longue, mais elle en a valu la peine. Ce premier arrêt à Saint-Éphrem est une réussite sur toute la ligne ».

25 autres Élitas

Vingt-cinq autres Élitas ont été remis au cours de la soirée. Deux sont repartis vers le Mont Orignal. Anne Gagné, qui supervise l’entraînement de planchistes de niveaux provincial, national et international, a été élue entraîneure de l’année. L’équipe organisatrice des Championnats canadiens de snowboard cross tenus à la montagne de Lac-Etchemin a quant à elle reçu l’Élitas de l’événement de l’année.

L’Élitas du bénévole de l’année a été décerné à Mikael Laflamme, le préposé à l’équipement des Élites de Beauce-Appalaches en poste depuis 20 ans.

L’équipe féminine de rugby des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a été élue équipe de l’année alors que le Club de gymnastique régional Voltige a reçu l’Élitas d’organisme de l’année.

Un total de 64 athlètes, entraîneurs et bénévoles ainsi que neuf équipes, événements et organismes étaient en nomination. La plus jeune nominée était la gymnaste de 11 ans, Alyssa Caissy. À 68 ans, le dynamophile Bernard Vachon était l’aîné du groupe.

Liste des gagnantes et gagnants :

Athlète scolaire : Olivier Dubois-Lemieux

Athlétisme : Isaac Bouffard

Basketball : Marc-André Fortin

Cheerleading : Ève Talbot

DEK Hockey : Charles-Albert Pouliot

Football : Émile Paradis

Gymnastique : Nicolas Fournier

Haltérophilie : Catherine Goupil

Hockey : Rosalie Bégin-Cyr

Hors discipline junior : Noah Fecteau

Hors discipline sénior : Jean-Sébastien Rhéaume

Judo : Charline Bourque

Karaté/Taekwondo : Jean-Samuel Leclerc

Natation : Jérémy Dulac

Patinage artistique : Marie-Raphaële Savoie

Rugby : Sabrina Poulin

Snowboard cross : Marc-Antoine Poulin

Soccer : Mathieu Gareau

Tennis : Alysée Poulin

Volleyball : Jean-Sébastien Faucher

Bénévole : Mikael Laflamme

Entraîneure : Anne Gagné

Équipe : Condors Cégep Beauce-Appalaches Rugby féminin

Événement : Championnats canadiens snowboard cross

Organisme : Club de gymnastique régional Voltige

Élitas de bronze : Marc-André Fortin

Élitas d’argent : Sabrina Poulin

Élitas d’or : Jean-Sébastien Rhéaume