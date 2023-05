Chloé Grondin courra aussi aux États-Unis cette saison

Voir la galerie de photos

La jeune pilote de Saint-Georges, Chloé Grondin, se prépare pour le début de sa saison 2023 durant laquelle elle courra à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, mais aussi aux États-Unis.

Celle qui est au pilote de la voiture n32 et qui ne cesse de se faire remarquer par son talent, s'impatiente de reprendre le volant. C'est cette semaine que les entraînements reprennent et sa première course aura lieu à Vallée-Jonction le 13 mai.

Au total, elle doit faire huit courses à l’Autodrome Chaudière ainsi que 3 à 6 courses aux États-Unis.

« L'année passée c'était une belle saison, j'espère que ce sera aussi beau », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com.

À 15 ans, Chloé rêve de se rendre le plus loin possible et se laisse porter par ce que la vie lui réserve.

Pour tout savoir sur la saison et son état d'esprit, écoutez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.