Hugo Pelletier termine au troisième rang en tir à air comprimé

Comme chaque année, l'événement du 24DH de Saint-Georges Ford est de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil les 6 et 7 mai prochains. Au total, 50 joueurs de hockey se dépasseront au profit des enfants malades de la région pour la plus longue partie de hockey de l'histoire en Beauce. Une partie de 24 h, c'est le pari fou du 24DH et de ses 50 ...