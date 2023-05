Le Super Gala de boxe Saint-Georges Ford de retour le 26 mai

Le Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford sera de retour au Centre Lacroix-Dutil le vendredi 26 mai à 20 h. Près de 14 combats amateurs de toute catégorie se tiendront lors de cette soirée.

Pour cette seconde édition, les organisateurs de l'événement ont annoncé la tenue d'un spectacle festif et survolté grâce à des jeux de lumières, des effets spéciaux et autres musiques d'ambiance. Avec plus d'une dizaine de combats à la carte, le public pourra profiter d'un beau programme avec notamment, la présence de William Breton, joueur du Cool FM de Saint-Georges.

Une belle carte avec des boxeurs locaux

Les combattants seront tous des combattants locaux afin de pouvoir mettre en avant le savoir-faire des boxeurs de la Beauce. « Il y aura 14 combats et présentement, j'ai 16 boxeurs locaux qui sont disponibles. Je préfère avoir des combats supplémentaires si jamais il y a des annulations. On va pouvoir retrouver le champion, Jessy Landry, Michael Dupuis, Dany Poirier, Cédrik Begin ou encore Jean-William Caron », a détaillé Hubert Poulin.

Pour les billets, il est possible de se les procurer dans les différents points de vente de l'événement. « La vente de billet débute aujourd'hui à partir de 16 h, ils seront en vente à Boston Pizza, au Club de Boxe Hubert Poulin et au Studio Santé Gym », a ajouté Louis Larochelle, membre du comité organisateur.

Avec près de 2 000 spectateurs lors du 1er événement, les organisateurs espèrent bien pouvoir renouveler cette forte participation pour ce nouveau rendez-vous. « L'événement de 2022 était vraiment incroyable est allé au-delà de nos attentes. On espère cette année atteindre 2 500 personnes », conclut Louis Larochelle.