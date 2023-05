Le Cool FM offre des sacs de fromage à ses partisans

Le Cool FM aura rendez-vous vendredi 5 et samedi 6 mai pour les matchs 3 et 4 de la série finale face à l'Assurancia de Thetford Mines. Serge Fortier, entraîneur-chef de l'équipe souligne l'importance d'avoir une belle ambiance à domicile. Avec plus de 3 000 spectateurs lors de son dernier match à domicile, le Cool FM a réussi à décrocher une ...