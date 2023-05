Le Cool FM remporte la Coupe Vertdure face à Thetford

Ce vendredi 12 mai, le Cool FM avait l'opportunité de remporter la coupe Vertdure devant ses partisans au Centre Sportif de Saint-Georges. Après un match exceptionnel, l'équipe de Keven Cloutier a soulevé le précieux trophée devant 3 000 spectateurs.

Le rendez-vous était donné à 20 h, ce vendredi soir sur la glace Canam. Après son revers à Thetford Mines le mercredi, les joueurs de Serge Forcier retrouvaient leur public pour une soirée qui promettait d'être historique.

En première période, l'Assurancia veut y croire et met le Cool FM en difficulté à plusieurs reprises. La défense beauceronne tient bon et ne laisse pas son rival prendre les devants. Ce sont même les joueurs du Cool FM qui trouveront en premier les chemins du filet grâce à Allan Caron. 1-0 à la 9e minute. Dans les 40 dernières secondes de cette première période, Francis Paré s'échappe et se retrouve seul face au gardien, 2-0 pour les Beaucerons, qui soulèvent déjà le public de l'aréna.

Sur la seconde période, le Cool FM revient avec les mêmes intentions et pousse pour marquer ce troisième but, sans réussite. L'Assurancia tente aussi à plusieurs reprises de recoller au score, mais tombe sur un Sébastien Auger encore imparable. Le score reste le même sur cette seconde période et on commence à sentir la pression monter dans les gradins à 20 minutes du final.

En dernière période, les deux rivaux font jeu égal et les occasions s'enchaînent sans jamais se concrétiser. Les joueurs du Cool FM y croient de plus en plus. Dans les dernières minutes, Anthony Verret libère l'aréna en marquant un troisième but dans un filet désert. Désormais c'est sûr, le Cool FM sera sacré champion. Un but de l'Assurancia dans les dernières secondes n'y changera rien. Score final 3 à 1 pour les Beaucerons.

Une fin de soirée mémorable

Les pleurs, les cris et la joie ont retenti au coup de sifflet final. Les joueurs du Cool FM accompagnés par leurs partisans peuvent souffler, ils sont champions. Certains supporters ne peuvent s'empêcher de venir fêter ce nouveau titre sur la glace avec leurs joueurs. Comme une grande famille, joueurs, staff, partisans et jeunes enfants fêtent ce titre attendu depuis plus de 10 ans à Saint-Georges.

Après la remise de trophée du joueur le plus utile au gardien Sébastien Auger, la coupe Vertdure est tendue à Keven Cloutier, qui ne peut retenir ses larmes. Le joueur de 42 ans vit peut-être ce soir sa dernière émotion, lui qui ne sait pas s'il reviendra sur la glace l'année prochaine. « Ce soir, je profite seulement de célébrer ce titre », a lancé le capitaine.

Chaque joueur profite d'un tour de piste en brandissant la coupe devant le public, et les plus jeunes demandent des photos à leurs idoles. Une soirée qui risque de rester encore bien longtemps dans les mémoires.