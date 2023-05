Défi beauceron 2023: déjà plus 1 100 inscriptions!

À un mois de la tenue de l'événement, le Défi Beauceron 2023 compte déjà plus de 1 100 inscrits!

C'est le 17 juin qu'auront lieu les épreuves de course à pied à Saint-Prosper, avec une diversité de parcours notamment un 2 km pour les enfants, plus les distances de 5, 10 et 21 km, à la course ou à la marche.

Il est encore possible de garantir sa participation, alors que des chandails seront accessibles pour les inscriptions complétées avant le 17 mai. À partir de cette date, toute demande d'enregistrement n'inclura pas de chandail et la fenêtre sera fermée le 12 juin.

Des renseignements supplémentaires seront disponibles sur le site Web du Défi beauceron 2023.