Championnat terminé pour les Condors féminins U16

À un mois de la tenue de l'événement, le Défi Beauceron 2023 compte déjà plus de 1 100 inscrits! C'est le 17 juin qu'auront lieu les épreuves de course à pied à Saint-Prosper, avec une diversité de parcours notamment un 2 km pour les enfants, plus les distances de 5, 10 et 21 km, à la course ou à la marche. Il est encore possible de garantir ...