Condors Hockey : William Lepage s'envole pour la France

Après deux saisons passées avec les Condors de Beauce-Appalaches, William Lepage a annoncé son départ pour le club des Comètes de Meudon, ce lundi 15 mai.

C'est une nouvelle belle aventure qui attend le jeune attaquant des Condors en Europe. Le joueur de 20 ans a confirmé sur ses médias sociaux, son départ pour la France.

« Je suis très excité par ce nouveau projet. Cela faisait plus d'un an que je parlais avec mes parents de ma volonté d'aller en Europe. Là, j'ai une vraie opportunité de découvrir la France et les autres pays voisins, en plus de jouer au hockey », a indiqué William Lepage à EnBeauce.com.

Cette saison, William Lepage aura réussi à terminer meilleur pointeur de son équipe avec près de 70 points en 46 rencontres. Une performance qui lui aura permis aussi d'avoir plus de choix pour continuer sa jeune carrière.

« J'ai fait une grosse saison avec les Condors et ça m'a ouvert plus de portes. Finalement, je vais pouvoir rejoindre les Comètes de Meudon, un club près de Paris et je suis très heureux. J'ai pu suivre leur fin de saison et voir que les supporters étaient vraiment hot. J'ai hâte de débuter avec eux, d'autant qu'ils montent l'année prochaine en division 1 », a conclu le hockeyeur.

Avec un départ prévu pour la fin du mois d'août, William Lepage a le temps de bien se préparer à cette nouvelle vie européenne.