Gabrielle Pomerleau et son équipe remportent une compétition canadienne de canoë de béton

Gabrielle Pomerleau, originaire de Sainte-Marie, est membre de l’équipe de Canoë de Béton de l’Université de Sherbrooke qui vient de remporter la première position lors de la compétition nationale canadienne qui s'est tenu du 11 au 13 mai à London, en Ontario.

L'objectif de cette compétition est de construire un canoë en béton avec un présentoir d'exposition. Il y a aussi un rapport technique et une présentation orale du projet à faire. Ce sont essentiellement les étudiants en génie civil qui participent à ce projet. C'est justement le cas de Gabrielle qui est en troisième année à l'Université de Sherbrooke.

« Le but c'est de trouver une recette de béton pour que le canoë flotte », a expliqué la Beauceronne en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Le premier jour, chaque équipe présentait son embarcation et l'équipe de Gabrielle a remporté la première position pour le Produit fini. Le lendemain c'était les présentations orales et l'équipe de Sherbrooke a de nouveau remporté la première place. Enfin, le dernier jour était le moment de la course avec des rameurs entrainés pour la compétition.

Voici les résultats détaillés:

Produit fini: 1re position

Rapport technique: 3e position

Présentation orale: 1re position

Rapport d’amélioration: 3e position

Globale des courses de rame: 2e position

Sprint masculin: 3e position

Sprint féminin: 3e position

Coed: 1re position

Contre la montre masculine: 2e position

Contre la montre féminine: 3e place

Gabrielle avait également participé à cette même compétition l'an dernier et l'événement avait eu lieu à Sherbrooke.