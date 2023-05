Charline Bourque se qualifie pour les Championnats du monde cadets

Sacrée championne au Centre Pierre-Charbonneau de Montréal ce vendredi, Charline Bourque quittera les Championnats canadiens ouverts de judo avec une nouvelle médaille d’or à son palmarès, ainsi qu'un billet pour les Championnats du monde cadets qui auront lieu du 23 au 26 août, à Zagreb, en Croatie.

Bourque a remporté les grands honneurs chez les moins de 70 kg. La tâche n’a d’ailleurs pas été de tout repos pour la représentante de Judo Beauce qui est tout de même parvenue à monter sur la plus haute marche du podium après sa victoire ultime acquise par ippon contre la Britanno-Colombienne Nova Rotbart.

« Je suis très fière de moi ! J’avais cet objectif en tête depuis le début de l’année scolaire et je me suis entraînée super fort pour y arriver », a raconté celle qui a fait preuve de persévérance pour arriver à ses fins.

« Ça n’a vraiment pas été facile et j’ai eu de longs combats, dont un de plusieurs minutes en prolongation lors de la demi-finale contre Maralgoo Batbayar (Alberta). Malgré tout, j’ai gardé mon plan de match, puis ç’a payé. J’ai fait de belles techniques et j’ai réussi à tout gagner ! »

Il s’agit d’un deuxième titre canadien pour la Beauceronne, gagnante du tournoi des moins de 63 kg chez les moins de 16 ans l’année dernière. Sauf que cette fois, la médaille d’or à une saveur différente, car elle lui permettra d’aller se frotter aux meilleures athlètes du monde, contre qui elle visera de nouveau la victoire et le sommet du podium.

« Je suis très contente et surtout chanceuse de pouvoir aller aux mondiaux cadets. Mon but est toujours de m’améliorer et, peu importe la compétition, je ne veux rien d’autre que la première place », a lancé la judoka de 15 ans, qui retrouvera les tatamis dimanche pour les tournois seniors.