Une première course en Sportsman Unitool à l’Autodrome Chaudière

Ce sera cette fin de semaine, le samedi 27 mai 2023, qu’aura lieu la première course en Sportsman Unitool à l’Autodrome Chaudière. Il s’agira d’une épreuve de 100 tours, commanditée par Les constructions Yvon Labbé, entreprise établie à Saint-Joseph.

À ce jour, 31 pilotes ont confirmé leur présence dont 7 recrues.

C’est Frédérik Ladouceur #51 de Mirabel (L’entrepôt pièces d’autos) qui est le meneur au championnat après une course. Il est suivi de Sylvain Labbé #40 de Saint-Joseph-de-Beauce (IGA Veilleux et filles) et de Sébastien Bouchard #42 d'Alma (Construction HPC), qui sont à égalité au niveau des points.

Lors du dernier programme, c'eut été une course où les jeunes avait pris leur place parmi les vétérans. De chaudes luttes encore cette fin de semaine sont donc à prévoir. Le beauceron Sylvain Labbé pourra défendre son véhicule numéro 40 dans sa région natale.

Quelques pilotes ont éprouvé des abandons lors du dernier programme et seront de retour en piste tels que Michael Isabelle #77 de Shannon (Planchers JK inc), Dave Trevors #88 de Shannon (Art-Dem Démolition) et le vétéran Jean D’amours #54 de Québec (Solariums Zytco). Motivés de reprendre leur place dans la compétition, ils seront à surveiller cette fin de semaine.

Au niveau du championnat des recrues Brossard performance, c’est Éric Lepire #90 de Québec (SDN IT Media) qui est au top du classement suivi de Kharl Landry #116 de Sainte-Marie (Hortibeauce aménagement) et Émilie Lepire #66 de Ste-Brigitte-de-Laval (Garco).

C'est une occasion pour la Beauce d'assister à une course en Sportsman Unitool dans ses installations de Vallée-Jonction. De nombreux pilotes locaux tenteront la victoire, dans les différentes catégories.