Circuit de motoneige sur l’eau: la 36e saison débutera à Frampton

Quelque 45 des meilleurs motoneigistes du Québec et de l’Ontario ont rendez-vous le 17 juin sur le bassin du relais de motoneige de Saint-Joseph (rang 2), près de Frampton, afin d’ouvrir la 36e saison du Circuit de motoneige sur l’eau du Québec (CMEQ).

C’est la 16e année que cette compétition sera présentée en Beauce.

Pour cette occasion, les amateurs auront l’occasion d’encourager plusieurs pilotes de la région, dont Nicolas Rodrigue de Saint-Georges-de-Beauce, Michaël Bisson de Saint-Jacques-de-Leeds, ainsi qu’Étienne Couture et Stéphane Nadeau de Saint-Pierre-de-Broughton, Jean-François Nicol, de Saint-Camille-de-Lellis, le redoutable Cyril Faucher de Tring-Jonction, champion des concours de sauts, ainsi que Stéphane Brochu et David Bélanger de Saint-Magloire.

Au programme à Frampton, on retrouvera des épreuves de courses sur ovales, des drags et des compétitions de sauts. Le Circuit est, par ailleurs, à la recherche d’un skieur de talent pour réaliser les différentes démonstrations de ski nautique derrière des motoneiges.

Le prix d'entrée à l’événement est de 30 $ pour les adultes et 10 $ pour les 13 ans à 17 ans. L'entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins. Les événements ont lieu beau temps, mauvais temps. Les portes ouvriront à compter de 10 h. Pour plus d’informations, consultez le site Web du Circuit de la motoneige sur l’eau du Québec.