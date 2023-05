Autodrome Chaudière: une première victoire pour Dominic Jacques

Samedi dernier, le 27 mai, a eu lieu le premier programme de la Série Sportsman Unitool à l’Autodrome Chaudière. Retour sur cette course.

Un bon nombre de voitures étaient présentes, c’est-à-dire 29. Déjà, lors des qualifications, les pilotes étaient fébriles, avec raison puisqu’ils devaient se qualifier pour obtenir une des 25 places en finale. Ce sont donc trois groupes de qualifications qui ont eu lieu en plus d’une consolation (qualification de la dernière chance).

Sébastien Bouchard #42, Maxime Robin #8 et Stéphane Hardy #32 remportèrent les qualifications. Pour la consolation, après plusieurs relances, c’est à Sylvain Labbé #40 qu’on déploya le drapeau à damier.

Une course avec de belles batailles

Avec toute cette effervescence, une finale captivante était attendue. Plusieurs belles batailles en piste, de belles remontées et tout un revirement de situation. Sébastien Bouchard #42, qui menait l’épreuve depuis le départ, a été victime d’un accrochage lors d’une relance à environ 10 tours de la fin de la course. C’est donc Dominic Jacques #44, partie au 15e rang, qui reprit la position de tête. Talonné par Michael Isabelle #77 jusqu’au dernier tour, il a tenu bon et remporta l’épreuve!

Il s’agit donc d’un retour pour Dominic en Sportsman, lui qui a été triple champion par le passé. Michael termina donc en 2 e position. Une belle victoire pour ce pilote qui avait subi un accrochage majeur lors du dernier programme. C’est Éric Lepire #90, une recrue, qui monta sur la 3 e marche du podium. Marc-André Lesage #59 termina au 4 e rang suivi de Sébastien Bouchard qui réussit malgré tout à rester dans le top 5.

Marc-André Lesage remonte de 17 positions

Éric Lepire #90 récolta la bourse de la meilleure recrue en piste en terminant l’épreuve sur la 3 e marche du podium. La bourse de la meilleure remontée a été octroyée à Marc-André Lesage #59 avec un gain de 17 positions. Partie à la 21 e position, il termina 4 e .

Après deux courses, c’est Sébastien Bouchard #42 qui est le meneur au championnat. Il est suivi de Éric Lepire #90 et Dominic Jacques #44, tous deux à égalité. Au 4 e rang, arrivent Sylvain Labbé #40 et Vincent Rivard #93.3 en 5 e position. Au niveau du championnat des recrues Brossard Performance, c’est Éric Lepire #90 qui est le meneur. Pier-Luc Côté #55 et Gabriel Légaré #114 se partagent la 2 e position. Émilie Lepire #66 et Jonathan Guimont #11 terminent le top 5.

La prochaine course aura lieu le 10 juin du côté de l’Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction lors de l’événement Nascar Pinty’s.

Avec la collaboration d'Amélie Bélanger-Jean, Directrice des communications.