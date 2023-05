Soccer interentreprise: victoire de l'équipe Deloupe 

C'est l'équipe de l'entreprise Deloupe, de Saint-Évariste-de-Forsyth, qui est sortie victorieuse du 2e Festival de soccer interentreprise, qui s'est tenu samedi dernier à Saint-Honoré de Shenley.

Cet événement, qui est une initiative des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan, vise à favoriser l’intégration des nouveaux immigrants, à faciliter les échanges interculturels entre les travailleurs d’ici et d’ailleurs, et à passer un moment agréable. Le soccer a été choisi pour sa popularité dans la région et son caractère collaboratif.

Les douze équipes inscrites devaient inclure un minimum de trois travailleurs qui sont de nouveaux arrivants afin de mettre à l'avant-plan leur intégration. Outre Deloupe, les autres entreprises représentées étaient Canam (Saint-Gédéon-de-Beauce), Estampro (Saint-Évariste-de-Forsyth), Plantation Fortin Mercier et Carrier Bégin (Saint-Honoré-de-Shenley), Masonite Architectural, Groupe BID et Ferme Counard (Saint-Éphrem-de-Beauce), Industries PF (Saint-Martin), Beauce Caoutchouc (La Guadeloupe) ainsi que deux équipes de Boccam à Saint-Georges.

L'équipe gagnante, Deloupe, a été déterminée par les spectateurs selon leur esprit sportif et collaboratif. Cette équipe s'est démarquée grâce à son esprit de camaraderie, son respect des autres et ses aptitudes de communication malgré, parfois, la barrière de la langue.

Par ailleurs, les enfants présents sur le site ont pu profiter allègrement du jeu gonflable et des ateliers de masques offerts gratuitement par Créativa.

Enfin, les organisateurs du festival tiennent à souligner le soutien des ressources en loisirs des municipalités participantes pour l’organisation de la journée ainsi que la collaboration du CJE de Beauce-Sud qui a pu présenter ses services offerts aux personnes immigrantes.