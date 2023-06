Rosalie Breton et Luc-Antoine Labbé honorés par les Canadiens de Montréal

La Polyvalente Bélanger tenait son gala sportif mercredi dernier afin de souligner l’excellence de ses élèves athlètes et de ses équipes sportives. Chaque équipe était invitée sur la scène afin de souligner ses performances de la saison. Au premier cycle, les mentions d'athlète de meilleur esprit sportif, athlète s'étant le plus amélioré et ...