Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges fait le plein d’émotions pour sa 12ᵉ édition

La 12ᵉ édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, qui se tenait cette fin de semaine, a connu un franc succès, alors que 43 équipes et plus de 500 joueuses ont foulé les glaces de la région.

« Ça a été une super belle fin de semaine. Tout s’est bien déroulé, tout était parfait et ça roulait rondement », a résumé Diane Bélanger, membre du comité organisateur, lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

Elle souligne que l’événement, désormais bien rodé après 12 ans, s’est déroulé sans accrocs, avec des matchs respectant les horaires prévus, au grand plaisir des participantes et des spectateurs.

Au total, 79 parties ont été disputées au cours du week-end, ponctuées par une belle affluence, notamment lors des finales. « Dans les finales, il y a toujours beaucoup de gens qui se déplacent pour venir voir ça. C’est toujours bien agréable », a indiqué Mme Bélanger.

Un moment fort de l'événement a été le match spécial organisé samedi après-midi entre les jeunes filles du programme sports-études et l’équipe M13 des Husky. Un affrontement chargé d’émotions pour les joueuses locales, qui pratiquent toute l’année en développement individuel.

« On ne savait pas à quoi s’attendre. La rondelle a été mise en jeu, et on a fait le premier but avec nos jeunes filles. Après trois périodes, c’était nul, on est allé en prolongation et nos jeunes ont gagné », raconte Diane Bélanger, soulignant l’exploit contre une équipe qui n’avait subi qu’une seule défaite cette saison. La rencontre s’est conclue par des tirs de barrage, offrant un spectacle impressionnant aux nombreux spectateurs présents.

Les plus jeunes du programme de développement ont également eu droit à leur moment de gloire dimanche après-midi, avec un mini-match présenté devant un public enthousiaste.

Fort de ce succès, le tournoi confirme son retour pour l’an prochain : « Les dates sont réservées et les inscriptions pour la 13ᵉ édition sont déjà lancées », a conclu Mme Bélanger avec enthousiasme.