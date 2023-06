Une belle 9e édition pour le Défi 4 Vents

Le Défi 4 Vents faisait son grand retour la fin de semaine passée à Adstock. Au total, près de 1 061 personnes se sont inscrites à cet événement sportif.

Pour sa 9e édition, le Défi 4 Vents a établi un nouveau record de participation en dénombrant 953 personnes à l'arrivée. L'année passée, la course avait rassemblé 922 coureurs.

Dans les participants, les écoles Aux Quatre-Vents d'Adstock et St-Noël de Thetford Mines ont été respectivement couronnées de l'école la plus engagée et l'école la plus performante.

Chaque école gagnante a remporté un prix remis sous forme de cartes-cadeaux. Le comité organisateur est très fier de cette deuxième édition qui a rejoint plus de 330 élèves d’écoles primaires de la région.

Deux projets financés

Comme à chaque année, les fonds serviront à encourager des projets de développement des saines habitudes de vie pour les enfants et la population demeurant sur le territoire de la municipalité d’Adstock.

Le Défi 4 Vents a remis un montant de 4 500 $ à l’école Aux Quatre-Vents pour l’aménagement d’une classe extérieur en plus de faire l’achat de nouveaux filets pour les buts du terrain de soccer.

L’organisme a également commandité un montant de 3 000 $ pour le projet d’aménagement d’un parc de planche à roulettes dans le secteur St-Daniel.

La 10e édition du Défi 4 Vents aura lieu samedi le 1er juin 2024.