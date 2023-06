Athlétisme: deux écoles de la Haute-Beauce se distinguent

Le 27 mai dernier, 54 élèves de deux écoles de la Haute-Beauce, Sainte-Martine et Roy & Saint-Louis, ont participé à une compétition régionale d'athlétisme à Québec.

Plus de 350 jeunes étaient présents dans cette compétition, avec au programme, de la course, du saut et du lancer.

Pas moins de 21 médailles individuelles ont été gagnées ainsi qu'une bannière d'équipe pour les garçons de 5e année de La Guadeloupe. Les garçons de 6e sont quant à eux arrivés en 2e position.

De plus, les filles de 4e, 5e et 6e année se sont classées en 3e position parmi une quinzaine d’école.

Avec la collaboration de Lyne Lapierre, éducatrice physique et entraîneuse.