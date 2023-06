Un terrain synthétique multisport inauguré à Saint-Victor

La Municipalité de Saint-Victor et l’école Le Tremplin ont procédé conjointement ce matin à l’inauguration de leur nouveau terrain synthétique multisport.

L’installation bénéficiera aux élèves de l’école ainsi qu'à la population locale, notamment pour l’offre d’activités sportives, dont le soccer. L’ajout d’une surface synthétique à la cour d’école permet de prolonger la saison d’activité, pouvant être utilisée dès la fonte de la neige jusqu’à tard à l’automne. Le terrain rend aussi plus sécuritaire la pratique sportive.

« La devise de Saint Victor est "S’unir pour bâtir", et ce projet conjoint la matérialise de belle façon. On se trouve à valoriser davantage un terrain de notre école, que la Municipalité n’a pas à acquérir, on rajoute une infrastructure pour notre population et en plus on obtient une subvention pour ce faire. Le tout vient apporter une immense bonification de notre second ensemble sportif du village avec le terrain de tennis et le Stade des Bâtisseurs à proximité » a indiqué le maire Jonathan V. Bolduc lors de l'inauguration.

Par ailleurs, on a profité de la tenue de la conférence de presse pour y dévoiler également les nouveaux chandails de soccer pour l'équipe locale. Le gris et le vert englobent ce vêtement sportif que porteront fièrement les enfants chaque été à venir.

Sur place, les hôtes ont insisté sur l'usage profitable aux enfants, mais aussi aux famille et à la population du secteur.

« Notre centre de services scolaire souhaite maximiser l’utilisation de nos infrastructures par la communauté. Ce projet empreint de collaboration permet à nos élèves, mais aussi à leurs familles et à la population, de profiter de meilleures installations sportives. Le tout s’inscrit dans notre objectif d’offrir des milieux de vie stimulants à nos élèves », a ajouté sur le sujet Karina Roy, directrice générale adjointe du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).