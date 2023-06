Une soirée d'humour à Saint-Éphrem le 29 juin

Une soirée d’humour se déroulera le 29 juin au pavillon extérieur du Centre de loisirs de Saint-Éphrem. Plusieurs humoristes locaux seront présents à cet événement.

Cette soirée a pour but de promouvoir l’humour dans la région, en offrant une scène à des humoristes de la relève et des humoristes locaux.

Sam Lemieux et Cédric Bergeron seront présents à cette soirée. Depuis qu’il a quitté le Saguenay en 2015, Sam Lemieux travaille sur ce qui le passionne le plus dans la vie, l’humour. Grand gagnant de l’édition 2017 du Dégelis en humour, il s’exporte de plus en plus un peu partout dans les régions du Québec.

Quant à Cédric Bergeron, son parcours en humour est récent, mais très intense avec ses nombreuses prestations au Bordel comédie club, Gong show et diverses soirées d’humour.

Du côté des humoristes locaux, il sera possible de découvrir une brochette d’invités tel que Rachel Dallaire, gagnante de Cégeps en spectacle local et régional, Frédéric Madore de Thetford Mines et étudiant à l’école nationale de l’humour, Patrick Couture, Jérémy Bernard de Saint-Victor, Jean-David Chaput de Terrebonne, et Élodie Turcotte, sœur jumelle d’Olivier Turcotte, animateur de la soirée.

Le spectacle se déroulera en plein air, gratuitement. Ce projet est réalisé grâce à l’entente de développement culturel de la MRC Beauce-Sartigan et la municipalité de Saint-Éphrem.