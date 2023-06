Baseball: les Mystiques U13A de Beauce Appalaches championnes à Drummondville

La division Manon Salvas U13A des Mystiques de Beauce Appalaches, a remporté la victoire lors du tournoi Donald Mace de Drummondville, la fin de semaine passée.

Les filles ont débuté le tournoi en force avec une victoire de 12-8 contre les Victorieuses de Varennes (joueuse du match Zoé Roy). Lors du 2e match, après avoir tiré de l’arrière la majorité de la partie, elles ont sorti leurs bâtons lors de la dernière manche et remporté le match par la marque de 16-13 face aux Tornades de Laval (joueuse du match Magalie Boulanger).

Samedi, elles affrontaient leurs rivales les Valkyries de Québec, qui les avaient battues à deux reprises en saison régulière. Malgré la pluie, les Mystiques ont pris leur revanche avec une victoire convaincante de 12-5 qui assurait leur participation à la demi-finale (joueuse du match Elena Poulin).

Dimanche matin, elles n’ont donné aucune chance à leurs adversaires les Élites Richelieu-Yamaska en remportant la demi-finale 11-1 (joueuse du match Magalie Boulanger).

Lors de la finale, les joueuses affrontaient à nouveau les Tornades de Laval qui leur avaient donné du fil à retordre le vendredi soir. Après un match chaudement disputé des deux côtés, les Mystiques gagnent par la marque de 14-11 et remportent les honneurs du tournoi.

Amélia Jacques de Saint-Joseph s’est donnée tout au long de la fin de semaine et a été nommée joueuse étoile du tournoi. Elle s’est démarquée entre autres lors de la finale en réussissant un coup de circuit et s’est illustrée au monticule en lançant pendant 4 manches et demi.

Notons que le baseball féminin est une nouveauté en Beauce-Appalaches, les joueuses viennent de quatre associations, les Cardinals de Beauce-Centre, les Jays de Beauce-Sud, les Pirates de Thetford et le Torrent de Beauce-Nord. Cette année il y a deux équipes de niveau U13A et U11A.

La fin de semaine prochaine les deux équipes seront en tournois, les U11A seront au Monstre Vert à Trois-Rivières et le U13A au tournoi des Capitales à Québec.