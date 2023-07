Le Beauceron Pier-Olivier Boucher sous contrat avec les Braves d'Atlanta

Lors de récents tournois, les joueurs et les joueuses du club de soccer Ascalon Saint-Georges ont démontré leur talent, leur détermination et leur esprit d'équipe, ce qui les a conduits à plusieurs titres. Au tournoi de Victoriaville, qui s'est déroulé les 17 et 18 juin, les équipes masculines U12M #1 et U12M #2 ont brillé sur le terrain. ...